セリアで見つけた『スリム歯ブラシスタンド』が、我が家では大活躍しています！シンプルな構造で、しっかり歯ブラシを支えつつ水切れの良さも抜群。洗いやすい形状なので、お手入れがしやすく清潔を保てるのも嬉しいポイントです！デザインが可愛いから気分もアップ♡見た目に反して驚くほど便利で、とてもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリム歯ブラシスタンドM／M ハッピーライフ価格：￥110（