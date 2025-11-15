元NMB48の白間美瑠（28）が15日、自身4冊目となる写真集『MERCI』の囲み取材に出席。自身の尻を自画自賛した。【紙面カット】お尻がチラリ！花束を手に視線を向ける白間美瑠白間はお気に入りのカットに丸尻が露出している水着の写真を挙げ、「自分のお尻の形が素晴らしいな」と自信たっぷりに話した。そのカットはロケ地のベトナム・ダナンが一望できる一室で撮影したといい、「窓が大きくて外から丸見えなんじゃないかとド