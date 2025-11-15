◇サッカー国際親善試合日本 2-0 ガーナ (14日、豊田スタジアム)ガーナ戦でチームの2点目を決めた日本代表の堂安律選手が試合後、ゴールシーンを振り返りました。1-0とリードして迎えた後半15分、エリア内右でボールを持った堂安選手は左足を振り抜き、ニアサイドのゴール右隅へシュートを決めました。「自分の得意な角度なので振り切ることを意識した」と語った堂安選手。「ファーを見せてニア、というのはかなり練習しているの