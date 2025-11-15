天皇杯サッカーで２連覇がかかる神戸の吉田孝行監督が１５日、準決勝・広島戦（１６日、パナソニックスタジアム吹田）へ向けたオンライン会見に応じ「タイトルを目指すというところで大事な一戦」と必勝を誓った。リーグ戦は９日のＧ大阪戦で引き分け３連覇が途絶えたが、チームは切り替えて残るタイトルを狙う。「（選手に）まずは天皇杯に向けてやるぞと伝えた。気迫、緊張感もあったのでいい準備はできた」と話した。広島と