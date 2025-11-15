キャセイパシフィック航空は、ブラックフライデーセールを11月13日から28日まで開催する。キャセイ会員の日本各地発着世界各地行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス往復航空券を対象として、10％を割り引く。割引上限は中・長距離路線が15,000円、短距離路線が8,000円。割引コードは短距離路線が「JPBFSH」、長距離路線が「JPBFLH」。出発期間は11月14日から2026年3月31日まで。割引コードの入力が