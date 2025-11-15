配偶者が「年収130万円を超えたら扶養から外れる」として、働き方をセーブしているご家庭も少なくないでしょう。 ところが、令和7年度の税制改正により、所得税の「非課税枠」が拡大され、「年収160万円」という数字も一部で取りざたされています。では、この税制改正によって“扶養の壁”は変わるのでしょうか。 この記事では、まず改正内容を整理し、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いを明らかにしたうえで