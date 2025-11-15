15日の東京6R2歳新馬戦（芝1600メートル、牝馬限定）は、3番人気マスターソアラ（蛯名正、父シスキン）が中団後方から上がり3F32秒8の鬼脚で差し切ってデビュー勝ち。騎乗した横山武は「調教から凄い素質があると期待していた。現状は気持ちと体のバランスが難しいが、今日は道中リラックスできていたし、しまいはあの脚ですからね。大したものだと思う」とレースぶりを絶賛した。