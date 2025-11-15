14日夜、呉市の集合住宅で、金づちのようなもので女性の頭を複数回殴り殺害しようとしたとして、男（42）が逮捕されました。「殺人未遂」の疑いで逮捕されたのは呉市に住む職業不詳の男（42）です。警察によると、男は14日午後7時頃、呉市広駅前にある集合住宅の自室で40代の女性の頭を金づちのようなもので複数回殴るなどして殺害しようとした疑いです。「顔が血だらけの女性が助けを求めてきた」との通報で事件が発覚しました。