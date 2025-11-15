ボクシングのフェザー級戦線が?モンスター?の参入を見据えて慌ただしい動きを見せている。来年の夏以降にも世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）の転級が見込まれているフェザー級では、ＷＢＯ王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ）が１５日（日本時間１６日）にアーノルド・ケガイ（ウクライナ）と４度目の防衛戦、ＩＢＦ同級王者アンジェロ・レオ（米国）は来年２月にレラト・ドラミニ（南アフリ