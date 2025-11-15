片思いの相手が脈ありかどうかは、いつだってよくわからないもの。好きな女性を振り向かせるためにはどんなふうに思いを伝えればいいのでしょうか。そこで今回は、20代から40代の独身女性398名に聞いたアンケートを参考に「その気がなかった男性なのに、思わずドキッとした『直球アプローチ』」についてご紹介します。【１】仕事中にお菓子をくれて「君だけ特別だよ」「なんで私だけ？と気になってしまう」（30代女性）という声も