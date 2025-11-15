フリーの有働由美子アナウンサーが１５日、東京・築地の浜離宮朝日ホールで「今こそ始める！笑顔の毎日のために尿トラブル対策セミナー」に元「オセロ」のタレント・松嶋尚美と出席した。有働は女性の過活動膀胱症状を抑える医薬品「バップフォーレディ」のＣＭに出演中。「（友人や知人から）聞こうと思ってて、尿漏れのこと。専門家みたいな感じで」と笑った。有働はテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」（日曜・後８時５６分