タレントの紗綾（３２）が１５日に自身のブログを更新し、第２子妊娠を報告した。「Ｍｙｂｉｒｔｈｄａｙと七五三とご報告」と題して投稿。この日が３２歳の誕生日で「七五三ですね。そして本日、私…サンジュウニチャイになりました。３０代に入ってから、年齢を素直に言いたくなくなります…ｗ」とちょっと恥ずかしそう。そして「そんな今日、みなさんにご報告があります。このたび、我が家に新しい命を授かりました」と第