１年を締め括る九州場所が博多で開催され、連日満員御礼の盛況が続いている。土俵では白熱の取組が続くなか、本場所の折り返しを前に関係者の間で盛り上がりを見せているのは"土俵外"の話題だ。【写真】九州場所初日、デヴィ夫人はマス席だったが…向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も若手親方のひとりは「白鵬（元宮城野親方）が後半戦に相撲観戦に訪れるのではないかとい