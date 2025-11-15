アッシュ・ペー・フランスが、設立40周年を記念した特別な「H.P.LOVE COLLECTION」を発表。2025年11月21日（金）より全国店舗および公式オンラインショップで発売されます。ペインターAICONによる公式ビジュアルをはじめ、Bea Bongiascaや大関の文庫革×CORAL & TUSKなど、国内外のクリエイターが「愛」をテーマに制作した限定アイテムが集結。さらに、東京・大阪ではポップアップイベントも開催され