15日午前、群馬県の山林で60歳の男性が狩猟中にクマに襲われ大けがをしました。男性は搬送時、意識が無かったということです。警察などによりますと午前9時すぎ、群馬県藤岡市三波川の山林内で、60歳の男性が狩猟中にクマに襲われたということです。男性は顔や頭、左腕に大ケガをしていてドクターヘリで病院に搬送されましたが搬送時、意識が無かったということです。群馬県内の山林では15日が狩猟の解禁日で、男性は6人で山林に狩