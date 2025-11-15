阪神は１５日、前西武の元山飛優内野手（２６）の入団を発表した。同日、西宮市内の球団事務所で会見し「ライオンズを戦力外になって阪神タイガースにひろっていただけたので、しっかり頑張ろうという気持ちです」と決意表明した。元山は東大阪市出身。「本当に小さいときから当たり前に阪神を見て、そこに自分が入れる不思議な感覚。しっかりと準備して大勢のファンの前でプレーできる喜びを味わえるように頑張りたいと思いま