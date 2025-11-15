私はアイネ。幼いころから私は母に可愛がられていました。母と2人で出かけることもよくあり、姉はいつも1人ぼっち。父の死後、母はさらに私を溺愛して姉とは疎遠になりました。結婚後、子どもが欲しかったもののなかなか授からなかった私たち。私を溺愛していた母から「孫はまだ？」攻撃が始まりました。「子どもがいなくてもいい」という考えを否定されたようで、私は母にうんざり。夫は「時間を置けば変わる」と言いますが、今は