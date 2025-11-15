＜伊藤園レディス2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、3番から5連続バーディを奪った永峰咲希がトータル10アンダー・首位に並んでいる。【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！1打差3位タイに稲見萌寧と2番でホールインワン達成の木村彩子。2打差5位タイには脇元華、高野