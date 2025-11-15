今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国・四川省の「土砂崩れで橋崩落…予兆も今年完成した橋で」についてです。◇中国・四川省で起きた信じられない光景。山から噴き出る大量の煙…土砂崩れです。しばらくすると、土砂が橋をのみ込み始めます。すると、橋脚が折れ、橋の一部が崩れ落ちたのです。中国メディアによりますと、橋は全長758メートルあり、今年完成したばかり。実は、橋の崩落には予兆が…。