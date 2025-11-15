タレントの里田まいが１５日、自身のインスタグラムを更新。夫の巨人・田中将大投手、ヤクルトの青木宣親ＧＭ特別補佐とその妻で元テレビ東京アナウンサーの佐知夫人と食事した様子を投稿した。「ファミリーディナー青木家の皆様、美味しくて楽しく幸せな夜を本当にありがとうございました♡」と綴り、笑顔の４人の写真を公開した。