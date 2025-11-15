メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区の飲食店で、営業停止処分の期間中に営業したとして、経営者の男が逮捕されました。 風営適正化法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居不詳の風俗店経営・若槻城容疑者（27）です。 警察によりますと、若槻容疑者は、15日営業停止処分の期間中であったにもかかわらず、自身が経営するキャバクラ店を営業した疑いが持たれています。 調べに対し、若槻容疑者は容疑を認めて