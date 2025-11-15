【その他の画像・動画等を元記事で観る】多彩な才能で生み出す世界観とコミカルなキャラで約200万人のSNSフォロワーを持つデジタルクリエイター・マツヤマイカが、現在放送中のTVアニメ『2200年ねこの国ニッポン』主題歌「琥珀色のロンリネス」を配信リリース&MVを公開した。同アニメは、雑誌「ねことも」で連載中の猫葉りて作の漫画『2200年ねこの国ニッポン』のアニメ化作品。人類の少子化が進み、猫が増えた2200年。猫も話