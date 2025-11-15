メ～テレ（名古屋テレビ） 15日午前、名古屋市東区のマンションの一室で火事があり、60代の女性と4歳の女の子が病院に搬送されました。 消防によりますと、午前9時26分ごろ東区砂田橋のマンションで「10階から黒い煙が出ていて火が見える」と付近に住む女性から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元となった一室が燃えました。 この部屋にいた60代の女性と4歳の女の子が病院に