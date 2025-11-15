鹿児島市で14日夜、車3台が焼ける火事がありました。 警察や消防によりますと、14日午後7時半ごろ、鹿児島市桜ヶ丘5丁目の駐車場で「車が燃えている」と、車の所有者から警察に通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で、近くの会社員、田邊礼大さん30歳の軽乗用車と隣接して駐車していた1台の合わせて2台が全焼。 さらに隣接して停車していた車1台も一部焼けたということです。また、田邊さんも