26年W杯北中米大会の欧州予選が14日に各地で行われ、L組ではフェロー諸島に3―1で逆転勝ちしたクロアチアが1試合を残して首位を確定させ、本大会出場を決めた。前半16分に先制されるも、7分後に追いつき、後半に入って逆転。4大会連続7度目の出場権を獲得した。イングランド、フランスに続き、欧州では3カ国目の出場決定となった。A組では勝ち点で並ぶ首位ドイツと2位スロバキアがそろって勝利。得失点で3差が開く両国の出場