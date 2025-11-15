第1子妊娠中のTBSの近藤夏子アナウンサー（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。入社1年目から担当していたラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」の産休前最後の出演を報告した。近藤アナは13日放送の「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜前11・00）に生出演し、第1子妊娠を報告。今月25日まで仕事は続け、育休に入るという。出産予定日は26年1月末であることも明かした。この日、「入社1年目から担当していたTBSラジオ