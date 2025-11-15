「明治神宮野球大会・高校の部・２回戦、花巻東３−１崇徳」（１５日、神宮球場）今季巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏（４９）の次男で主将を務める大翔内野手（２年）が先制弾を放った。０−０の均衡状態を破ったのは六回２死。カウント２−１からプロ注目・徳丸凜空投手（２年）の高め直球を豪快なフルスイングで仕留め、左中間席へソロを運んだ。前日には、ＯＢのドジャース・大谷が米大リーグのＭＶＰを満