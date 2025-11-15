¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥Ñ¥Í¥È¡¼¥Í¡×¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥Ñ¥Í¥È¡¼¥Í¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2025¡×¤¬Àè·î13¡Á18Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥ß¥é¥Î¤È¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎÂç²ñ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢º£²ó¤Ï»ØÆ³Ìò¤òÌ³¤á¤¿ÄÄ»í?¤µ¤ó¤Ï13Æü¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¤ÏÌó300»þ´Ö¤ÎÆÃ·±¤ò½Å¤Í¡¢¸·³Ê¤ÊÉ¸½àºî¶È¼ê½ç½ñ¡ÊSOP¡Ë¤òºîÀ®¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍê×Þ