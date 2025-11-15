ミルウォーキー・バックス vs シャーロット・ホーネッツ日付：2025年11月15日（土）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 147 - 134 シャーロット・ホーネッツ NBAのミルウォーキー・バックス対シャーロット・ホーネッツがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。