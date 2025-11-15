今オフ、フリーエージェント（FA）市場で注目を集めるエドウィン・ディアス投手。米メディア『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者は14日（日本時間15日）、球界屈指の守護神に関して言及した。移籍先候補には、球団史上初の連覇を果たしたドジャースも含まれている。 ■メッツ残留か他球団移籍か メッツからFAとなっているディアスは13日（同14日）、ラスベガスで行われた「MLBアワ