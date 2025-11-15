中国のSNS・小紅書（RED）に「こういう物を持ってきちゃだめって何度も言っているのに」との動画が投稿され、反響を呼んだ。動画には「日本の羽田空港、これらは持ってきちゃだめ、だめ、だめ」とのナレーションと共に、税関職員が旅行者のスーツケースからソーセージなどの肉製品、トウガラシや木の実とみられる植物など、大量の物品を取り出して没収する様子が映っている。日本への肉や肉製品、果物、野菜などの植物の持ち込みは