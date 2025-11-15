新潟県は15日午前、胎内市の養鶏場で4日に今季県内で初めて確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について、63万271羽の殺処分が終了したと発表しました。 また9日に胎内市で確認された今季2例目の感染事例についても、15日正午に27万8014羽の殺処分を終えたということです。同日午後1時に発表しました。 県は引き続き、農場の清掃・消毒作業などを継続するとしています。