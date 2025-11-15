東京5R・2歳新馬戦（芝1800メートル）は先手を奪った2番人気コレオシークエンス（牡＝佐藤悠、父サートゥルナーリア）が一度は迫った1番人気サトノフレアを振り切って、逃げ切った。騎乗した戸崎は「感度がいい。ハミを強く取るところがあって、その辺りは成長して欲しいと思いますけど、いいものを持っています」と称賛。佐藤悠師は「馬の後ろで壁をつくるプランもありましたが、スタートが良くて、自分のリズムで運んだ形が