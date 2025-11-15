「1年間、ずっとサポートしていただき、ありがとうございました」ワールドシリーズ（WS）での第6戦後、ドジャースの山本由伸は、“師匠”への感謝の言葉で、2025年シーズンを締めくくろうとしていた。その日、6回を5安打1失点で投げ切り、要した球数は96球。勝利投手となり、シーズンを3勝3敗に戻し最終戦につなげたのだ。しかし翌日、山本に休息の場は与えられなかった。WS第7戦の試合はもつれにもつれ、9回裏途中から山本は