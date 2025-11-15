アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が16日に開催する「ONE173」（有明アリーナ）の前日計量が、15日に行われた。ONEデビュー戦に臨む予定の安保瑠輝也（MFLteamCLUBes）が計量失敗に終わった。午前10時から行われた「ONE173」の前日計量。前日計量ではリミット体重と過度な水抜きを抑制するため、尿比重を計測するハイドレーションテストが行われる。この2つの要件を3時間以内でクリアすることが