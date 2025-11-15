新潟市で記者団の取材に応じる木原官房長官＝15日午後木原稔官房長官は15日、中国外務省による訪日自粛呼びかけに関し「日本側の認識と相いれるものではない。立場の違いがあるからこそ、日中間の重層的な意思疎通が重要だ」と強調した。同時に「中国側に申し入れを行い、適切な対応を強く求めた」と語った。訪問先の新潟市で記者団の質問に答えた。自民党の小林鷹之政調会長は15日、「冷静に受け止めるべきだ。対話を継続し、