厚手のコートはまだ早い今の時期。サッと羽織れる軽めのトレントコートがあれば、毎日コーデで重宝するかも。今回はおしゃれさんのInstagram投稿を参考に、トレンチコートを取り入れた最旬の着こなしを解説します。清潔感のある淡色コーデや洗練されたモノトーンスタイルなど、ミドル世代に似合う上品なスタイリングをピックアップしました。 淡色で統一して清潔感のある大人コーデに