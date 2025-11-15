アクアは、集合住宅にも設置しやすいコンパクトサイズと大容量を両立した“置ける”ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズより、フラッグシップモデル「AQW-DXS12A／DMS10A」を2025年11月20日（木）より順次発売します。 ↑「AQW-DXS12A」（写真）と「AQW-DXS10A」は、ホワイトとサファイアブラックから選べ、さらに、ドアも左開き、右開きが選べます。 記事のポイント 日本の住環境を考慮し、狭いスペースにも