◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にはチャンピオンズＣへの優先出走権）今年のフェブラリーＳ勝ち馬のコスタノヴァと昨年の勝ち馬ペプチドナイル、２２年のＮＨＫマイルＣを制したダノンスコーピオンのＧ１馬３頭を含め１６頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。◎印は本紙記者が選定した状態◎馬。（１）ビダーヤ矢作調教師「１ハ