侍ジャパン・井端弘和監督が１５日、東京ドームで行われた一般財団法人「球心会」による初めてのイベント「ＢＥＹＯＮＤＯＨ！ＰＬＡＹＫＩＤＳ」に参加した。同会の王貞治代表、栗山英樹副代表もイベントに参加。２人はともに日本代表の監督を経験しており、井端監督は「悩み事も相談させていただいた。いろいろと激励だったり、逆にこちらも質問をすることもあって、短い時間でしたがいい一日を過ごすことができました