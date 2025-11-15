Ì´Àä¤¿¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¡¢Ì´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¿À¸Í¤Ï¤¢¤¹16Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¦¹­ÅçÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£15Æü¤Ï¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤¤¤Ö¤­¤Î¿¹¶¥µ»¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹­Åç¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡£ÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»ÈÍÑ¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢½à·è¾¡¤ÏÃæÎ©¤ÎÃÏ¡¦¥Ñ¥Ê¥¹¥¿³«ºÅ¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°GÂçºåÀï¡Ê9Æü¡Ë¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿°ø±ï