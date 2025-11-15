阪神の高知・安芸秋季キャンプは15日から最終クールに突入し、前川右京外野手（22）がランチ特打で快音を連発した。49スイングで7本の柵越えを放ち、詰めかけた虎党を沸かせた。第3クールの13日には、臨時コーチを務めた糸井嘉男SAから指導を受けた。内角球への対応法や、ステップ幅とトップの位置を確認。打率・246、1本塁打に終わった今季について「あの成績じゃアカン！」とカツを入れられていた。