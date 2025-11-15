デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）の開幕を記念し、航空自衛隊の曲技飛行隊「ブルーインパルス」が１５日午前、サッカーの競技会場となるＪヴィレッジ（福島県）の上空を飛んだ。ブルーインパルス６機は、エンジンの轟音（ごうおん）を響かせ、密集した隊形で飛行。青空に白いスモークをひきながら旋回すると、観衆から大きな歓声が上がっていた。