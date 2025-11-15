東京・有明アリーナで16日に開催される格闘技興行「ONE173」。再起戦に挑むK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊15日の前日計量で仕上がった肉体を披露し、意気込みを明かした。武尊はこの日、134.2ポンドで一発クリア。マッスルポーズをきめ、広がった広背筋や6パックに割れた腹筋など状態の良さを伺わせた。その武尊は、3月に行われた日本大会で元ONEフライ級ムエタイ王者ロッタン・ジットムアンノンと対戦し衝撃の1R