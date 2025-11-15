この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なめたけ親父(@tsukare_OYAJI)さんの投稿です。 おむつ卒業後も続く使命に共感の嵐 なめたけ親父さんのお子さんは3歳でおむつを卒業したそうですが、おむつとセットで使う「おしり拭き」に言及。その話題の投稿がこちらです。 ３歳のおむつ卒業からしばらく。ついに我が家からおしり拭きが無くなった。テーブルを何で拭けばええん