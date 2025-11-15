ワンワールドは、2025年の地球一周航空券の出発地で日本がトップになったことを明らかにした。出発地は日本に次いで、オーストラリア、イギリスの順で多かった。日本発はビジネスクラスの利用率が高いという。日本発で利用される寄港地のトップはロンドンで、以下はニューヨーク、ドーハ、香港、ダラス/フォートワース、ヘルシンキ、ロサンゼルス、シカゴ、パリ、マイアミの順だった。世界全体でも、東京はロンドンに次いで2番目に