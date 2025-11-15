石川県内の高校生が身近な話題をテーマに制作したテレビやラジオ番組のコンクールが行われ、入賞者に表彰状が贈られました。2025年の県高校放送コンクールにはテレビ番組の2部門とラジオ番組3部門にあわせて14の高校から27作品が出品されました。14日には各部門の優秀賞と優良賞に選ばれた各高校に表彰状が贈られました。このうち、優秀賞のひとつに選ばれた石川県立工業高校の映像作品は、地元の子ども食堂で見つけたATMをきっか