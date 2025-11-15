高市政権で防衛相に起用された小泉進次郎氏が１５日までに自身のＳＮＳを更新。ドジャース・大谷翔平投手（３１）がナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に３年連続で選出されたことを祝福した。小泉氏はＸ（旧ツイッター）で、大谷のＭＶＰ獲得を伝えるＭＬＢＪａｐａｎの投稿を引用リポストし「ＭＶＰを驚かなくなってしまったのが大谷選手の凄（すご）さ。まさに異次元」とコメント。さらに、インスタグラムのストーリーズに