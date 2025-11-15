佐世保市の飲食店経営の男が14日夜、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 逮捕されたのは、佐世保市島瀬町の飲食店経営、小倉 盛義容疑者(48)です。 警察によりますと、小倉容疑者は14日午後10時半頃、佐世保市八幡町の国道35号で酒を飲んだ状態で普通乗用車を運転した疑いが持たれています。 道路を蛇行運転していた小倉容疑者を警察が調べたところ、基準値の3倍以上のアルコールが検出されたということです。