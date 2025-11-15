ペリカンズ戦でシュートを放つレーカーズの八村塁（手前左）＝14日、ニューオーリンズ（AP＝共同）【ニューオーリンズ（米ルイジアナ州）共同】米プロバスケットボールNBAは14日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ルイジアナ州ニューオーリンズでのペリカンズ戦に先発し、35分4秒プレーして14得点、4リバウンドだった。チームは118―104で勝ち、9勝4敗とした。この試合はシーズン中のトーナメント戦「NBAカップ」の2戦